Transferts

Les choses vont vite dans un sens comme dans l'autre. Jorge Sampaoli a subitement quitté l'Olympique de Marseille cet été et son départ provoque des dégâts collatéraux. Le nouvel entraîneur Igor Tudor n'a pas les mêmes préférences que son prédécesseur et certains joueurs sont ont été déclassés. Après Luan Peres, parti vers Fenerbahce, Bamba Dieng est le prochain sur la liste des départs possibles.

L'attaquant sénégalais a soudainement dégringolé dans la hiérarchie des attaquants phocéens avec l'arrivée du coach croate. Ce dernier ne lui a pas donné la moindre minute de jeu lors des deux derniers matches amicaux, contre Middlesbrough (défaite 0-2) puis face au Bétis (1-1). Un choix curieux alors que les Marseillais ont enchaîné deux rencontres sans marquer avec le revers devant Norwich (0-3) et que la recrue Luis Suarez n'est pas apparue en grande forme face aux Beticos.

Tudor reste pourtant ferme et considère Dieng comme son 5e et dernier attaquant, derrière Suarez, Arek Milik, Cédric Bakambu et Dimitri Payet. "En ce moment, malheureusement, et je suis désolé pour cela, nous avons cinq joueurs pour la façon dont on joue, puisque Dimitri est aussi un deuxième attaquant, a clairement expliqué l'ancien entraîneur de l'Hellas Vérone. C'est difficile de lui donner des minutes. Parfois cela arrive dans le football". La situation du jeune avant-centre ne risque pas de s'améliorer avant le dernier match amical contre Milan ce dimanche (18 heures).

Longoria veut le vendre

Tudor ne compte pas sur Dieng mais n'est certainement pas le seul responsable du déclassement du joueur. Arrivé à l'OM en octobre 2020 en provenance de Diambars, le Sénégalais de 23 ans a définitivement éclos en septembre dernier en Ligue 1 avec un retentissant doublé à Monaco (0-2), avant d'enchaîner avec un but contre Rennes lors du match suivant (2-0).

Il avait ainsi gagné le coeur des supporters olympiens et bouclé sa saison avec 7 réalisations en championnat plus une autre très importante en demi-finale aller de Conference League contre le Feyenoord pour permettre à l'OM de rêver, un temps, d'une place en finale (3-1). Dieng avait aussi remporté la CAN avec les Lions de la Teranga durant l'hiver.

Ce titre et ses stats ont logiquement fait monter sa cote, si bien que son prix est désormais estimé entre 12 et 15 millions d'euros. Une somme que la direction de l'OM espère récupérer dès cet été pour son joueur sous contrat jusqu'en 2024. Les fonds récoltés pourraient permettre au président Pablo Longoria de financer deux jolis coups avec l'arrivée en prêt de Nuno Tavares en provenance d'Arsenal et celle libre d'Alexis Sanchez, dont il faudra prendre en charge les copieux salaires. Les plans du dirigeant sont toutefois encore loin d'avoir abouti car si Dieng a été placé sur la liste des transferts, il n'a aucune envie de changer d'air.

