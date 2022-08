La liste des grands noms s'allongent du côté de l'OGC Nice. Après avoir officialisé la venue d'Aaron Ramsey ce lundi, le Gym a enregistré mercredi l'arrivée de Kasper Schmeichel, le gardien de but international danois (84 sélections), qui était sous contrat avec Leicester jusqu'en juin 2023. Le champion d'Angleterre 2016 avec les Foxes s'est engagé pour les trois prochaines saisons avec le club azuréen et va retrouver son compatriote Kasper Dolberg

La formation entraînée par Lucien Favre était à la recherche d'un gardien de but numéro un après le départ de Walter Benitez au PSV Eindhoven cet été. S'il a cru un temps pouvoir attirer Yann Sommer, le portier suisse du Borussia Mönchengladbach, l'OGC Nice a finalement réussi à engager un autre gardien de but d'envergure internationale qui disputera la Coupe du monde 2022 au Qatar (18 novembre au 21 décembre) avec le Danemark.

284 matches en Premier League

Passé par Manchester City, Leeds United et Leicester City, où il a également remporté la FA Cup et le Community Shield en 2021, le fils de Peter Schmeichel, légende de Manchester United lors des années 90 et champion d'Europe 1992 avec le Danemark, a une grosse expérience du très haut niveau puisqu'il a disputé 284 matches de Premier League et atteint les demi-finales du dernier Euro avec sa sélection.

