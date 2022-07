C'était attendu depuis quelques jours. C'est désormais officiel : Jonathan Clauss est un joueur de l'Olympique de Marseille. L'international français a signé mercredi pour trois ans avec l'OM qui avait conclu courant juillet un accord de principe pour sa venue avec le Racing club de Lens et a annoncé aussi l'arrivée du gardien Ruben Blanco. Le montant du transfert serait de 7.5 millions alors que L'Equipe évoque plus un deal à 9 millions d'euros plus de deux de bonus.

Marseille tient en tout cas le latéral dont il rêvait pour occuper le poste de piston droit dans le dispositif qui devrait être mis en place la saison prochaine par le nouveau coach marseillais. "Véritable piston droit, capable de répéter les efforts dans son couloir, il possède le profil idéal pour s'intégrer dans le schéma de jeu d'Igor Tudor" lance d'ailleurs l'OM dans son communiqué. Pour Jonathan Clauss, c'est une étape en plus à 29 ans.

Et en plus l'OM tient sa doublure dans le but

Professionnel depuis 2017, le défenseur passé à l'US Quevilly-Rouen puis à l'Arminia Bielefeld en Allemagne, a explosé à Lens où il a signé en 2020. Quatrième meilleur passeur de L1 la saison passée avec (11 passes décisives), il a durant cet exercice 2021-22 tapé dans l'œil de Didier Deschamps, qui lui offert ses premières sélections cette année (4). A Marseille, il espère continuer sur sa lancée pour rester dans les petits papiers du sélectionneur tricolore.

Après avoir déjà officialisé les arrivées de l'attaquant colombien Luis Suarez et de trois défenseurs: l'international congolais Chancel Mbemba, le Français Samuel Gigot, 28 ans, venu du Spartak Moscou, et Isaak Touré, 19 ans, transféré du Havre, l'OM s'offre ainsi une belle prise, une référence à son poste en L1. Et continue ses emplettes pour peaufiner son futur effectif. Car en plus de Clauss, le club phocéen a aussi annoncé la signature de Ruben Blanco.

Le gardien espagnol de 26 ans s’est engagé pour un prêt d’un an. Ancien international espoir espagnol qui appartient au Celta Vigo où il était déjà numéro 2 la saison passée, il débarque sur la Canebière dans un rôle de doublure pour compenser le départ à Rennes de Steve Mandanda et épauler son compatriote Paul Lopez. Un dossier vite réglé par Pablo Longoria. Un de plus en attendant des renforts au milieu et à gauche avec Jordan Veretout et Nuno Tavares comme priorités.

