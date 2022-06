Diario de Ibiza en début de semaine. En effet, la villa qu'il louait au Brésilien Ronaldo à Sant Josep (ndlr : à une quinzaine de kilomètres d'Ibiza) a été cambriolée dimanche dernier. Ce jeudi, l'AFP, en citant des sources proches de l'enquête, annonce que six personnes ont été arrêtées. Marco Verratti a fait les gros titres du médiaen début de semaine. En effet, la villa qu'il louait au Brésilien Ronaldo à Sant Josep (ndlr : à une quinzaine de kilomètres d'Ibiza) a été cambriolée dimanche dernier. Ce jeudi, l'AFP, en citant des sources proches de l'enquête, annonce que six personnes ont été arrêtées.

Deux personnes ont été interpellées dans le port de Denia (est de l'Espagne), quatre autres ont été incarcérées à Malaga (sud), ont précisé ces sources à l'AFP sans plus de détails. Selon la presse espagnole, quatre des six individus appréhendés sont Albanais, les deux autres étant un Espagnol et un Roumain, qui constituent une bande organisée spécialisée dans le cambriolage. Si les médias espagnols avançaient un préjudice financier d'environ trois millions d'euros, la police espagnole a récupéré une grande partie du butin. (Avec AFP)

