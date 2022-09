Ils ne sont plus que quatre. Après seulement six journées de championnat, le Paris Saint-Germain , Lorient, Lille et Toulouse sont les seules équipes de Ligue 1 à n'avoir reçu aucun carton rouge. Depuis le début de la saison, 29 joueurs ont été exclus (remplaçants compris) et ce qui aurait pu ressembler à une anomalie, après une journée d'ouverture assez calme, est en réalité une tendance de fond. Et une particularité française, puisque le constat peut s'élargir à la Ligue 2 (31 cartons rouges en sept journées) mais pas autre quatre autres grands championnats (35 cartons rouges… en tout).

Comme tous les ans, à chaque début de saison, on fixe un certain nombre de consignes, confiait Stéphane Lannoy, directeur technique adjoint, On a remis l’accent sur la protection des joueurs et leur intégrité physique, car on ne peut pas se satisfaire qu’un match se termine avec deux blessés de chaque côté ou plus." Preuve que ce surprenant total est d'abord la conséquence d'une politique nouvelle insufflée par la Direction Technique de l'Arbitrage. ", confiait Stéphane Lannoy, directeur technique adjoint, lors d'un entretien accordé à l'AFP fin août ."

De nombreux joueurs ont effectivement été expulsés pour leur maladresse plus que pour leur méchanceté, à la suite de gestes dangereux et sans prise en compte de la notion d'intentionnalité. L'accent a donc été mis sur les fautes de semelle (Youssouf Fofana face à Rennes, Vanderson face à Lens, Ugochukwu face à Ajaccio, etc.) mais aussi sur les coups involontaires au visage.

Moyenne en très forte hausse

Avec 0,48 carton rouge distribué par match sur cet exercice, la moyenne a presque doublé par rapport à la saison dernière (0,27). Elle a notamment été gonflée par la troisième journée, au cours de laquelle 11 expulsions ont été prononcées. Un record. Si le rythme perdure jusqu'à la 38 journée, le nombre de cartons rouges pourrait dépasser les 180… Il avait à peine dépassé les 100 (103 exactement) en 2021-2022.

"Le deuxième enseignement de l’exercice écoulé, c’est l’augmentation des contestations, observait aussi Lannoy. C’est passé un peu inaperçu, mais les cartons jaunes dus à des contestations ont augmenté de 75 % la saison dernière. Le message qui a été passé cette saison, c’est qu’on ne veut plus voir d’arbitre entouré par un paquet de joueurs venus lui mettre une forme de pression. Dès lors qu’un joueur commencera à s’approcher pour contester, celui-là sera averti systématiquement."

Cette nouvelle directive ne se traduit pas directement dans les chiffres, puisque la moyenne de cartons jaunes est restée relativement stable par rapport à l'année dernière (3,7 contre 3,85 en 2021-2022). En revanche, elle a, elle aussi, joué un rôle dans la hausse du nombre d'exclusions. Romain Salin, qui a vu rouge depuis le banc des remplaçants, Jean-Clair Todibo et Romain Hamouma , expulsés après avoir écopé d'un avertissement pour contestation ou geste d'humeur, pourront en témoigner. L'Ajaccien a déjà été exclu à deux reprises.

