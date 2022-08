Les tops

Pas encore la fin de l'abondance

La Ligue 1 possédait déjà la meilleure moyenne de buts par match dans les cinq grands championnats. Et ce n'est pas cette 5e journée qui va changer les choses. Avec 37 buts, ce mercredi a offert un véritable feu d'artifice. La puissance de feu de Lens et Paris tractent un championnat incandescent. Un quart des équipes de L1 ont inscrit plus de deux buts ce mercredi. Quel régal !

Le vrai Messi

Bien sûr, Neymar et Kylian Mbappé ont marqué. Mais c'est Lionel Messi qui a tout changé à Toulouse (0-3). Une ouverture fantastique pour le Brésilien, une percée puis un centre en retrait pour le Français : l'homme aux six Ballons d'Or a définitivement retrouvé sa magie. Il fallait simplement être patient et qu'il digère son exil. Ce mercredi, c'était lui le chef d'orchestre du PSG et avec Messi à la baguette, Paris peut rêver beaucoup plus grand.

Lionel Messi a mené le PSG Crédit: Getty Images

Lens : Le festin avant le banquet

On aurait tous aimé être supporter lensois ce mercredi. D'abord pour le festival face à Lorient, cinq buts et une orgie de jeu qui rappellent que le RC Lens est un sérieux candidat au podium cette saison. Ensuite, le classement puisque les Nordistes sont dauphins du PSG avec le même nombre de points que Paris. Et enfin, comme une crise sur le gâteau, la prolongation surprise de Seko Fofana dans une formidable mise en scène. Sitôt le match terminé, Bollaert s'est éteint et Fofana a signé son contrat au milieu du terrain sur un coin de table. Quelle soirée !

La revanche de KTE

Mais quelle force de caractère ! Fragilisé par un début de saison raté, ciblé par ses propres supporters sur des réseaux qui en ont fait le coupable du début de saison moyen de l'OL, Karl Toko Ekambi a répliqué trois jours après une prestation insipide à Reims. Cette fois, le Camerounais s'est occupé de tout face à Auxerre : un but, une passe décisive et, sans conteste, le titre honorifique de joueur du match. Ce n'est pas la première fois, qu'en pleine tempête, KTE réagit et remet l'OL sur les rails.

Les flops

Nübel – Ben Yedder : duo de plomb

Monaco peut-il espérer le podium avec Alexander Nübel ? Le portier allemand vit un début de saison médiocre en Ligue 1 comme en barrages de Ligue des champions. Son match, solide, au Parc des Princes dimanche (1-1) aurait pu relancer un homme en plein doute. Mais Nübel a encore pris la marée ce mardi face à Troyes (2-4). Après les quatre buts encaissés face à Lens le 20 août, rebelote dix jours plus tard. Trop peu sûr, il a fragilisé les siens et plombé le début de saison de Monaco. Il n'est évidemment pas le seul coupable et Wissam Ben Yedder, le leader présumé, n'a toujours pas inscrit le moindre but. Avec un gardien fébrile et un attaquant muet, Monaco est mal parti.

Wissam Ben Yedder dépité face à Troyes Crédit: Imago

Hamouma, la cata

Quatre matches, deux expulsions. Le début de la nouvelle aventure de Romain Hamouma à Ajaccio vire au cauchemar. A Montpellier, ce mardi, l'ancien Stéphanois a récolté un nouveau carton rouge et il s'est d'ores et déjà fait expulser autant de fois depuis son arrivée en Corse que lors de ses 328 matches précédents dans l'élite. Bref, rien ne va pour Hamouma et pour Ajaccio, lanterne… rouge.

L’efficacité offensive marseillaise

Ce mercredi, l’OM a signé sa troisième victoire d’affilée. Un succès d’une courte tête face à Clermont au Vélodrome (1-0) , qui aurait cependant dû être beaucoup plus large. Avec 21 tirs dont 7 cadrés, les Marseillais ont assailli les cages clermontoises, sans participer au tableau d’affichage au feu d’artifice de cette 5e journée. Au passage, Alexis Sanchez a raté un pénalty (87e). Sans conséquence ce mercredi pour Marseille, mais les performances phocéennes rendent exigeants.

