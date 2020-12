Troyes est toujours troisième à un point des Isérois après son succès à Guingamp 2-1. Comme lors des six derniers matches, l'inusable Yoann Thouzghar a trouvé le chemin des filets (18e) et s'est offert un joli cadeau d'anniversaire quelques jours après ses 34 ans. Mais Ronny Rodelin a égalisé d'une tête puissante (53e), avant que Pape Meïssa Ba ne donne la victoire aux Troyens (77e).

Toulouse se hisse à la quatrième place grâce à son succès 3-1 à Nancy. Après une ouverture du score de Mickaël Biron (25e), les Toulousains ont renversé le match grâce à l'Anglais Rhys Healey (54e) et le Néerlandais Stijn Spierings (65e, s.p.). Amine Adli (90e) a ajouté un troisième but d'une frappe magnifique. Plus bas, Auxerre, auteur d'un match nul au Havre (1-1) gagne une place au classement (5e) et devance désormais Caen (6e) battu à Pau (1-0). Les Palois sortent de la zone rouge et remontent à la 15e place.