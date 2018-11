Ligue 2 - 13e journée: Battu par Châteauroux, Lens rate le coche

Loupé. Battu à domicile par le mal classé Châteauroux, Lens a raté samedi l'occasion de prendre les rênes de la Ligue 2, lors de la 13e journée du championnat marquée par un resserrement des équipes en haut de tableau. Deux jours avant le match du leader messin face à Auxerre, les Sang et Or, 3e avec deux points de retard au coup d'envoi à Bollaert, avaient l'occasion de mettre la pression sur Metz.

Au contraire, ce sont les hommes de Philippe Montanier qui voient désormais fondre sur eux les prétendants au podium, après la victoire des Castelroussins grâce à un contre éclair conclu d'une frappe du gauche par Christophe Mandanne (0-1, 65e). Signe de la nervosité des Lensois, le défenseur Mehdi Tahrat a asséné un coup de poing à un joueur de Châteauroux en toute fin de match, ce qui lui a valu un carton jaune. Les Lensois avaient, auparavant, manqué de justesse, à l'image de ce tir sur la transversale à la dernière seconde la première mi-temps.

Avec 25 points, Lorient est revenu à un petit point de Lens grâce à une victoire (0-1) arrachée par Pierre-Yves Hamel dans les arrêts de jeu (90+2) sur la pelouse de Béziers. Suivent, avec deux points de moins, Niort et Grenoble, victorieux respectivement samedi du Havre et d'Orléans.

La bonne opération pour Grenoble

La bonne performance de la journée est l'oeuvre de Grenoble, qui a été battre Orléans 3-0 sur sa pelouse, alors que les Orléanais restaient sur une série de six victoires d'affilée en Ligue 2, une dynamique encore renforcée cette semaine par leur victoire en Coupe de la Ligue face à un club de l'élite, Reims.

Un doublé de Sotoca (37, 56) et un penalty transformé par M'Changama (60) ont permis aux Grenoblois de s'installer confortablement en haut de tableau (5e). Niort, pour sa part, s'est contenté d'une victoire 1-0 face aux Havrais, avec une réalisation de Quentin Bena (32).

Enfin, avec trois buts en toute fin de rencontre, Troyes a renversé Valenciennes (4-2), plus que jamais menacé par la zone rouge (17e). Mené 2-1 à la 89e minute, Troyes a été sauvé par Cordoval (89), Touzghar (90+2) et Tinhan (90+6). Metz pourra profiter de la défaite lensoise et du nul de Brest (2e) vendredi face au Red Star (1-1) pour tenter de prendre le large, lundi.