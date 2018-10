Ligue 2 - Le leader Metz renoue avec la victoire face à Sochaux (1-2) lors de la 10e journée

Grâce à des buts de Boulaya et Nguette (s.p.), les Messins devancent d'un point les Lensois, victorieux à Auxerre (2-1) samedi, et de deux points Brest, vainqueur à Valenciennes vendredi (3-1). Après un sans-faute lors des sept premières journées, Metz avait subi deux revers consécutifs avant d'affronter Sochaux qui n'avait de son côté remporté aucun de ses 3 derniers matches (2 défaites et 1 nul), sans inscrire un seul but.

Metz a finalement pu aligner ses nombreux internationaux pour cette rencontre après avoir obtenu l'autorisation de leurs sélections de les conserver juste avant la parenthèse internationale. Les Messins avaient même demandé en vain aux Sochaliens d'avancer de deux jours cette rencontre pour que les deux équipes puissent disposer de leur internationaux.

Lors d'une première période assez terne, les Messins se sont montrés dangereux avec deux occasions coup sur coup pour Gakpa (25e et 26e).

Metz sauvé par un penalty

Mais juste avant la demi-heure, c'est le Messin Boye qui aurait pu tromper son propre gardien en déviant un centre du Sochalien Madger Gomes. Heureusement, Oukijda détournait le ballon du bout du gant sur son montant droit. Les Grenats ont trouvé la faille peu avant l'heure de jeu grâce à Boulaya, d'une frappe puissante dans la surface (55e, 1-0).

Dix minutes plus tard, une faute d'Oukidja sur Demirovic aurait dû valoir un penalty aux Sochaliens. Mais un but contre son camp du Messin Rivierez (71e, 1-1) relançaient les Lionceaux, qui manquaient de peu de doubler la mise sur une frappe de Demirovic (72e).

Les espoirs sochaliens étaient rapidement douchés. Mbakata fauchait Delaine dans la surface et Metz obtenait un penalty, transformé par Nguette (78e, 2-1). L'attaquant a été victime deux minutes plus tard d'un tacle dangereux de Madger Gomes, exclu sur cette action.

En supériorité numérique, les Messins rataient alors l'occasion de se mettre à l'abri: Rivière seul face à Prévot ratait son lob (88e), puis perdait un nouveau duel face au gardien sochalien (89e). Avec ce succès étriqué, les Grenats retrouvent une dynamique victorieuse, alors que les Sochaliens, qui n'ont plus gagné depuis fin août, restent 15es à 3 points de la zone rouge.