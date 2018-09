Ligue 2 : Lens s'installe sur le podium

Lens a profité du premier revers de Metz en Ligue 2 pour se rapprocher au classement, après sa victoire à Niort (2-1) qui lui permet de s'installer sur le podium, lundi en clôture de la 8e journée.

Avec ce 6e succès en 7 matches, les Lensois (18 points) restent certes à trois longueurs du leader messin (21 pts), défait samedi chez le Paris FC pour la première fois de la saison (2-1), mais ils comptent un match en retard à jouer sur le terrain du modeste promu Béziers, le 2 octobre.

Cette rencontre pourrait dans le meilleur des cas permettre aux Sang et Or de recoller à la 1re place, et dans le moins pire de distancer Lorient, qui tient toujours le rythme effréné de ce début de saison avec 18 points lui aussi.

En attendant, il fallait assurer chez des Chamois en forme - 7 points pris sur 9 possibles lors des trois dernières journées. Et si le succès a mis du temps à se dessiner dans l'ambiance glaciale du Stade René Gaillard, c'est bien logiquement que le RCL a eu le dernier mot, grâce à un tir de Thierry Ambrose, dévié dans sa cage par Ibrahima Conte (63).

Avant cela, les deux atouts offensifs des deux formations, le Sénégalais Yannick Gomis (Lens) et le Camerounais Ande Dona Ndoh (Niort), y étaient allés chacun leur tour de leur 5e but de la saison de L2. Le premier, logique, était survenu en conclusion d'une superbe action collective Sang et Or (18), là où l'égalisation, obtenue sur penalty, avait été plus discutable car la faute de Fabien Centonze sur David Djigla semblait bien en dehors de la surface.

Solides en fin de rencontre pour résister aux Niortais, les hommes de Philippe Montanier sont dans les meilleures dispositions alors que se profile un enchaînement de trois matches en huit jours (accueil du PFC vendredi, déplacement à Béziers mardi 2 octobre, puis à Auxerre samedi 6).