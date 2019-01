Ligue 2 : Metz enfonce son grand rival Nancy (3-0) et reprend le large

Le FC Metz a consolidé sa place de leader de Ligue 2 en remportant le derby de Lorraine (3-0) face à son grand rival Nancy, qui reste relégable, mardi en match en retard de la 19e journée. Dans un stade Saint-Symphorien bien garni, les Mosellans l'ont emporté grâce à un doublé d'Ibrahima Niane (41e, 81e) et un autre but d'Habib Maïga (74e). L'ASNL, impuissante, a évolué en infériorité numérique durant 75 minutes.

Grâce à cette 15e victoire de la saison, les Messins, qui n'avaient engrangé qu'un point lors de deux dernières journées, ont repris trois longueurs d'avance sur leur dauphin, Brest, et possèdent désormais 10 points d'avance sur le troisième, le Paris FC. Les Grenats, qui tenteront de confirmer vendredi à domicile face à Troyes, autre candidat à la montée, sont bien partis pour retrouver l'élite, quittée en mai dernier.

Nancy rechute

Nancy, qui avait enregistré un succès prometteur face à Auxerre vendredi, reste en revanche scotché à l'avant-dernière place avec 16 points, trois de moins que le barragiste virtuel, Béziers. D'entrée, le sort s'acharne sur l'ASNL avec la sortie sur blessure du latéral Loris Néry dès la 12e minute, puis l'exclusion très sévère de l'attaquant Malaly Dembele pour un coup involontaire dans l'entrejambe de John Boye (19e).

Metz confisque alors le ballon et domine la rencontre, à l'image des occasions d'Opa N'Guette (14e), Marvin Gapka (23e) ou Niane (37e). Logiquement, les Mosellans finissent par ouvrir le score sur un bijou de Niane : après avoir éliminé un Nancéien d'un contrôle orienté, le Sénégalais décoche une frappe puissante des vingt mètres qui vient se loger sous la barre de Guy Roland Ndy Assembe (1-0, 41e). En seconde période, Metz n'est jamais inquiété par Nancy et multiplie les occasions par Gakpa (46e), Niane (53e) et Habib Diallo (69e, 73e), avant d'aggraver le score en fin de match par Maïga, de la tête (2-0, 74e), puis Niane (3-0, 81e).

Lundi, en clôture de la 22e journée, le Paris FC s'est emparé de la troisième place avec 38 points après sa victoire in extremis (1-0) sur la pelouse de Béziers, tandis que Troyes (8e, 34 pts) s'est relancé dans la course aux barrages en venant à bout (1-0) de Lens, grand perdant du week-end (6e, 35 pts).