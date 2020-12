Troyes prend s'échappe un peu. L'Estac (34 pts), qui l'a emporté grâce au premier but de la saison de son Sud-Coréen Suk Hyun-jun (52e), compte désormais trois longueurs d'avance sur Grenoble (2e, 31 pts) et six sur Auxerre (3e) et le Paris FC (4e), départagés à la différence de buts (+14 contre +7). Vendredi les Auxerrois, invaincus depuis fin octobre, ont battu Pau 2 à 1, avec notamment un deuxième but splendide de Rémy Dugimont d'une frappe enroulée en pleine lucarne (49e).