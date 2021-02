Malgré l'ouverture du score par les Toulousains dans le premier quart d'heure de jeu (15e) avec un but du milieu de terrain Adli (son sixième en vingt-deux matchs cette saison), les Troyens ont répondu présent en égalisant à la 50e avec un but de Dingomé sur une passe décisive de Gory. Ce choc entre le premier et le deuxième du championnat a notamment été marqué par la domination de Troyes et le carton jaune infligé à l'encontre de son entraîneur, Laurent Batlles. La belle performance du gardien du Toulouse FC, Maxime Dupé, a permis au club sudiste de repousser les tentatives des Troyens pour creuser l'écart.