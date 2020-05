Guillaume Gillet annonce son départ du RC Lens

LIGUE 1 - Guillaume Gillet et les Sang et Or, c’est terminé ! Le milieu international belge de 36 ans a annoncé son départ du RC Lens, après deux ans de bons et loyaux services.

C’est un beau chapitre qui se referme du côté de Bollaert. Quelques jours après l’officialisation du retour du RC Lens dans l’élite, Guillaume Gillet (36 ans) a annoncé qu’il ne poursuivrait pas l’aventure avec les Artésiens. Non sans regret. En fin de contrat au 30 juin, l’ancien joueur de l’Olympiakos espérait un signe de sa direction pour prolonger l’aventure en Ligue 1.

En deux saisons, Guillaume Gillet a disputé 54 matches avec les Sang et Or et porté le brassard de capitaine à plusieurs reprises. Homme fort de Philippe Montanier avant son limogeage, le natif de Liège avait été relégué sur le banc depuis l’intronisation de Franck Haise, qui a été récemment confirmé au poste d’entraîneur principal par sa direction.

