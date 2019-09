Lens a trouvé son rythme. Et le Paris FC en a fait les frais. Grâce à une très bonne entame, le club artésien s'est offert un troisième succès consécutif en championnat avec une victoire sur la lanterne rouge (2-1) samedi. Les Sang et Or l'ont emporté grâce à des buts d'Aleksandar Radovanovic (9e) et Clément Michelin (29e), tandis que Romain Armand a réduit le score en fin de match (69e). Les joueurs de Philippe Montanier remontent à la troisième place avec 17 points, à égalité avec l'AC Ajaccio, vainqueur à domicile de Valenciennes (2-0) vendredi. Les Lensois profitent des contre-performances de plusieurs adversaires directs, notamment Le Havre et Troyes, battus vendredi à domicile respectivement par Châteauroux (1-0) et Orléans (2-1).

Le RCL reste à bonne distance du leader, Lorient, qui a creusé un écart de cinq points avec son dauphin en allant s'imposer à Chambly (1-0). Le Paris FC, en revanche, s'enfonce de plus en plus: la formation de la capitale reste dernière avec seulement deux points au compteurs en 9 matches et son entraîneur Mehmed Bazdarevic est de plus en plus fragilisé. Le club parisien devait faire sans sa nouvelle recrue, l'attaquant Jérémy Ménez (32 ans), pas qualifié pour cette rencontre après sa signature pour un an jeudi.

La réaction vaine du PFC

Samedi devant son public, Lens a rapidement mis la pression sur le PFC, qui n'a pas tardé à craquer: Gaëtan Robail a joué un corner à deux avec Tony Mauricio puis centré pour Radovanovic, qui a ouvert le score d'une superbe tête plongeante (1-0, 9e). Les Artésiens ont conservé l'emprise sur la partie, à l'image d'une énorme occasion manquée par Robail seul face au but (19e), et fini par doubler la mise par Michelin, d'une tête piquée sur un centre de Charles Boli, le fils de l'ancien joueur lensois Roger Boli.

Après la mi-temps, l'équipe parisienne s'est réveillée enfin et a tenté de réagir face à des Sang et Or maladroits. Ces derniers se sont fait peur en fin de rencontre après la réduction de l'écart d'Armand (69e), suivie par plusieurs situations dangereuses pour le PFC. Le RCL a même manqué le but du K-O sur un penalty obtenu par Boli que le capitaine Guillaume Gilet a envoyé au-dessus (85e). Lundi, Guingamp (15e) tentera de se relancer face à l'avant-dernier, Le Mans, en clôture de cette 9e journée.