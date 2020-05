LIGUE 2 - L'assemblée générale de la FP a voté le passage de la Ligue 2 à 22 clubs mercredi. Mais Noël Le Graët, qui dispose d'un droit de regard sur cette décision, va s'y opposer selon les informations de L'Equipe.

Joie de courte durée du côté du Mans et d’Orléans ? Respectivement 19e et 20e de Ligue 2 suite à l’arrêt prématuré du championnat dû à la pandémie de coronavirus, les deux clubs sont donc relégués. Mais depuis plusieurs semaines, leurs dirigeants se battent pour que cette situation exceptionnelle ne les pénalise pas et pour que la prochaine saison de Ligue 2 se dispute avec 22 clubs. Mercredi, le conseil général de la LFP a donc adopté le principe d’une Ligue 2 à 22 équipes la saison prochaine.

Mais selon les informations de L’Equipe, Noël Le Graët devrait s’opposer à cette décision. Le comité exécutif de la FFF, qu’il préside, peut rejeter le vote de l’assemblée générale de la Ligue. Et il devrait le faire. Toujours selon L’Equipe, Le Graët ne souhaite pas faire une exception avec la Ligue 2 puisque la Ligue 1 et les championnats amateurs ont généré des relégations. Les débats autour de l’arrêt définitif des championnats ne sont pas prêts d’être clos.

Fin avril, la FFF avait d'ailleurs prévenu en conseil d'administration de la LFP qu'elle serait "vigilante" sur cette question, selon le procès-verbal de la réunion. Et elle dispose du dernier mot: lors de son prochain comité exécutif, dont la date reste à fixer, elle peut tout à fait refuser de valider la décision de la LFP, quand bien même la convention qui la lie avec la Ligue autorise une deuxième division avec jusqu'à "vingt-deux clubs au plus".

Encore des recours ?

Si la Fédération venait à accepter l'absence de relégation en L2, cette décision créerait une exception et pourrait donner des arguments juridiques à des clubs amateurs mécontents de leur sort, certains ayant déjà déposé des recours pour contester leurs relégations. Cela pourrait aussi attiser la colère de Toulouse et Amiens, relégués de la L1 à la L2. Le club picard a dit souhaiter le passage de l'élite à 22 clubs pour la saison prochaine, déposant également deux recours auprès du Tribunal administratif de Paris pour contester sa relégation prononcée le 30 avril par le conseil d'administration de la LFP.

A l'étage inférieur, cet élargissement de la L2 était souhaité par une majorité de pensionnaires de la 2e division française, à en croire plusieurs acteurs du football français, mais pas par tous, certains étant peu enclins à devoir partager les revenus télévisuels en deux parts supplémentaires. Il a donc fallu convaincre mercredi plusieurs équipes de Ligue 1 pour obtenir une majorité de l'assemblée générale qui comprend aussi des représentants des familles du football (entraîneurs, joueurs...), et donner ainsi un immense espoir à Orléans et Le Mans. Les prochains jours promettent donc de nouvelles bisbilles au sein d'un foot français qui n'en finit plus de s'écharper.

