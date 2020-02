Très mauvaise affaire pour Ajaccio : le club corse a chuté sur sa pelouse, vendredi face à Auxerre lors de la 24e journée de Ligue 2, et manque l'occasion de revenir à un point de Lens, deuxième, qui jouera lundi. Le score était scellé à la pause : les Corses sont d'abord revenus deux fois au score, mais ils n'ont plus trouvé la faille après le doublé inscrit par Hamza Sakhi à la 34e minute pour porter le score à 3-2.

Le réveil de Troyes

Les Ajacciens (3e avec 42 points) voient du même coup deux clubs opérer un rapproché : Clermont (41 points), qui a dominé Valenciennes 3-1, et Troyes (41 points), vainqueur 2-0 contre Châteauroux. Pour Troyes, ce succès acquis en première période a tout de la délivrance. Les Aubois, troisièmes à la mi-saison, restaient sur quatre défaites consécutives, et avaient besoin de cette victoire pour se relancer dans la course au podium.

Pas de vainqueur en revanche dans le derby normand, puisque Caen a égalisé en toute fin de match sur la pelouse du Havre, qui a dû faire sans le meilleur buteur du championnat, Tino Kadewere. En fond de classement, la bonne opération est pour Niort, qu'un succès 2-0 face à Orléans fait monter au 17e rang. Pour les Orléanais, en revanche, la relégation en National 1 se rapproche peu à peu: ils pointent à présent à 5 points de leur plus proche concurrent, le Paris FC.

Cette 24e journée se poursuivra samedi à Guingamp, où se déplace le leader Lorient pour un alléchant choc breton. Les Merlus auront l'occasion de prendre provisoirement 8 points d'avance en tête du championnat et de se rapprocher un peu plus de leur rêve: un retour en Ligue 1 trois ans après leur relégation en 2017. Lundi, enfin, leur dauphin Lens recevra Grenoble, avec la possibilité de prendre 7 points d'avance sur Ajaccio.