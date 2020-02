Lens a gâché une belle occasion de se rapprocher du leader lorientais de Ligue 2 en s'inclinant lundi face à Châteauroux (3-2) lundi, scotché à la deuxième place à quatre longueurs des Merlus, et désormais sous la menace d'Ajaccio. Le scénario semblait idéal pour le dauphin de la L2 avant le coup d'envoi. Lorient dans le dur en ce moment, avec sa deuxième défaite d'affilée enregistrée face à Clermont samedi (1-0), pouvait voir les Sang et Or fondre sur eux à un petit point en cas de victoire.

Lens a manqué un penalty

Mais ce script est resté dans les cartons. Et Lens, qui n'a gagné qu'une seule rencontre cette année, va certainement se mordre les doigts d'avoir démarré son match bien trop tard, et de ne s'être jamais vraiment libéré. Pas dans le rythme en début de rencontre, pris dans les duels, sans jus, les Lensois n'ont jamais semblé se donner les moyens face à des Castelroussins 16e de L2, engagés eux dans une lutte pour le maintien.

Menés (3-0) après l'heure de jeu avec une premier but encaissé en fin de première mi-temps par le jeune Paulin Keny (39e), et deux autres en deuxième mi-temps (Diarra, 65, Operi, 69), les Sang et Or se sont alors enfin rebellés. Mauricio a vu son penalty stoppé par Fabri, le gardien castelroussin, mais la révolte s'est concrétisée par Doucouré (82) et Banza (85) qui sont parvenus à ramener les Lensois à portée... Trop tard. Cette contre performance du dauphin fait inévitablement les affaires des poursuivants comme Ajaccio, troisième, et désormais à deux points des Lensois, ou Clermont, quatrième, à trois points.