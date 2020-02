Alerte bêtisier : La boulette de l'année pour le gardien de Grenoble

Les Caennais n'en demandaient pas tant. Après l'ouverture du score quelques secondes plus tôt de Jessy Pi sur penalty (17e), Grenoble a offert le deuxième but au Stade Malherbe Caen. En effet, en voulant relancer à la main, Brice Maubleu s'est troué et a propulsé le ballon vers son propre but. Ce "CSC" inscrit par le gardien de but grenoblois ne va pas manquer de faire le tour des réseaux sociaux ce week-end.

Cependant, le GF 38 ne devrait pas en vouloir longtemps à son portier historique. En effet, Brice Maubleu est un enfant du club et a participé à la remontée de Grenoble de National 3 à la L2 (en 2018), après la rétrogradation administrative du club de l'Isère en 2011.