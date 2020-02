Ajaccio s'accroche solidement au podium de la Ligue 2. Grâce à sa victoire (3-0) sur le terrain d'Orléans, bon dernier, le club corse s'est replacé vendredi soir à deux points de la deuxième place occupée par Lens, qui jouera lundi en épilogue de la 25e journée. Avec un doublé de l'attaquant Gaëtan Courtet, dont un lob splendide depuis le milieu du terrain (40e), les Ajacciens se sont imposés sans trembler chez la lanterne rouge orléanaise.

La très belle réaction de Valenciennes

L'ACA se rapproche donc de la tête et conserve un point d'avance sur Troyes. L'ESTAC a arraché la victoire sur la pelouse de Caen (0-1), grâce à un but de Lenny Pintor à la 90e. Valenciennes s'est replacé grâce à une belle réaction à domicile contre Sochaux. Menés (0-2) à la pause, les Nordistes ont renversé la vapeur et l'ont emporté (3-2). Ils reviennent à la septième place et ne sont plus qu'à trois points des places de barragistes, en attendant le match de Clermont à Lorient samedi.

En bas du classement, le Paris FC réalise une bonne opération, grâce à sa victoire à domicile (1-0) contre Le Havre grâce à un but de Jérémy Menez. Les Parisiens s'extirpent de la zone rouge, deux points devant Niort, battu (3-1) à Grenoble. Les deux autres matchs de la soirée, Auxerre-Chambly et Le Mans-Rodez, se sont soldés sur le score (0-0). La 25e journée se poursuit samedi avec un choc prometteur, puisqu'à 15h, le leader lorientais reçoit Clermont, cinquième, qui doit prendre des points pour ne pas perdre du terrain dans la course à la montée. A la même heure, Nancy accueille Guingamp.

Lundi, la journée s'achèvera avec le déplacement du deuxième, Lens, sur la pelouse de Châteauroux, où les Sang et Or auront la possibilité de reprendre cinq points d'avance sur le troisième, Ajaccio.