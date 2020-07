LIGUE 2 - Selon les informations de RMC Sport, le Stade Malherbe de Caen est en passe d'être racheté par Oaktree, un fonds d'investissement américain. Le club normand, qui est dans le viseur de la DNCG, est en grande difficulté financière.

Et si un nouveau fonds d'investissement américain posait ses valises en France ? C'est en très bonne voie, si on se fie aux informations de RMC Sport. Pierre-Antoine Capton, qui porte un projet de reprise du club, va s'appuyer sur le fonds d'investissement américain Oaktree, spécialisé dans l’hôtellerie. Ce dernier deviendrait ainsi actionnaire majoritaire du club normand, et s'engagerait pour une durée d'au moins six ans.

Caen, 13e de Ligue 2 à l'issue de la saison 2019-2020, connaît de graves difficultés financières. Le club devait présenter jeudi des garanties financières pour la saison 2020-2021 auprès de la DNCG. Cette dernière a accordé vendredi, toujours selon RMC Sport, un délai supplémentaire au club normand, lui permettant ainsi d'avoir un peu de temps pour régler les derniers détails administratifs et acter cette reprise. Les négociations vont devoir s'accélérer.

