Le RC Lens a raté une occasion en or de prendre sept points d'avance sur la troisième place et de revenir à deux longueurs du leader lorientais en concédant le match nul (0-0) à Bollaert-Delelis contre Grenoble lundi. Les Lensois ont longtemps cherché la solution, sans faire preuve de beaucoup d'inspiration. Les deuxièmes de Ligue 2 ont dû attendre la 51e minute pour réaliser leur première frappe cadrée, eux qui n'ont plus marqué en première période depuis le 3 décembre dernier contre Chambly.

Guillaume Gillet s'était pourtant procuré une belle occasion sur un cafouillage à la sortie d'un corner dans le temps additionnel de la première période, sans parvenir à trouver le cadre. Face à eux, les Grenoblois étaient bien regroupés, tentant d'exploiter au mieux les ballons de contre qu'ils récupéraient, notamment grâce à un Arsène Elogo intéressant. Le GF38 aurait même pu repartir avec un succès inattendu quand Willy Semedo s'est présenté seul face au gardien Jean-Louis Leca (82e), auteur d'une très belle sortie pour maintenir les siens dans le match.

Les Lensois iront à Châteauroux lundi prochain

L'opportunité était pourtant belle pour les Sang-et-Or, alors que le leader, Lorient, s'est incliné samedi contre Guingamp (2-1) et que leur premier poursuivant, Ajaccio, a perdu sur son terrain contre Auxerre (3-2) vendredi. Avec ce 8e match d'affilée sans défaite en championnat, ils disposent désormais de cinq points d'avance sur la troisième place et pointent à quatre longueurs du FC Lorient. Grenoble figure désormais à la dixième place avec 32 points. Le GF38 recevra Niort (17e) vendredi soir tandis que les Lensois poursuivront leur quête vers l'accession en Ligue 1 lundi 17 février à Châteauroux (16e).