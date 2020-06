LIGUE 2 - Dans un communiqué publié vendredi soir sur son site officiel, Toulouse, vingtième de L1 au soir de la 28e journée, a annoncé prendre acte de sa relégation en L2 tout en dénonçant une décision "abusive et injuste".

Le Toulouse FC "prend acte" et "ne contestera pas devant la justice" sa rétrogradation en Ligue 2 a annoncé le club vendredi sur son site internet, après l'officialisation de sa descente suite à la décision de la Fédération française de football de valider une Ligue 1 à 20 clubs. "Nous regrettons la décision de l'Assemblée fédérale de la FFF réunie vendredi qui entérine le format d'une Ligue 1 à 20 clubs pour la saison prochaine après le vote des clubs professionnels. Cette décision est abusive et injuste, pour le club, les joueurs et nos supporters pour qui nous avons une pensée toute particulière aujourd'hui", peut-on lire dans le communiqué.

"Cette décision est désormais irrévocable. Nous en prenons donc acte et ne la contesterons pas devant la justice afin de tourner désormais toute notre énergie vers la préparation de la saison prochaine. Il est temps d'aller de l'avant et de mettre en oeuvre un projet de reconquête qui devra permettre au TFC de renouer avec les résultats et de retrouver la Ligue 1 au plus vite", conclut le communiqué.

Toulouse, qui est en passe d'être racheté par le fonds d'investissement américain RedBird Capital, quitte donc officiellement la Ligue 1 après 18 ans au plus haut niveau.

