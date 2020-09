En concédant un match nul face à Sochaux (0-0) lundi soir en clôture de la 3e journée de Ligue 2, le TFC a enchaîné un 21e match (19 défaites) sans victoire Ligue 1 et Ligue 2 confondues. Après deux défaites pour débuter le championnat, à domicile face à Dunkerque (1-0) puis à Grenoble (5-3), Toulouse est 16e à huit points du leader, le Paris FC. La dernière victoire du TFC remonte au 19 octobre 2019 face à Lille (2-1) en Ligue 1. Un échelon que le club a quitté l'été dernier après 19 années au plus haut niveau.

Le FCSM, vainqueur à Auxerre (2-0) et contre Troyes (2-1), poursuit lui son bon début de saison, même s'il a largement subi au Stadium et récolté la bagatelle de cinq cartons jaunes. Toulouse n'a pas été en reste question discipline avec 3 avertissements. Le TFC a eu le ballon et les occasions mais rien n'y a fait : Branco van den Boomen (7e), Amine Adli (33e, 49e), Sam Sanna (37e), Kelvin Amian et Kouadio Koné dans la foulée (58e) ou encore Paulo Machado (82e) ont tous tenté leur chance mais sérieusement péché dans la finition.