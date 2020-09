L'AJ Auxerre s'est imposé en battant Troyes 2-1 lundi soir en clôture de la 4e journée de Ligue 2. Grâce à ce succès, l'AJA, 14e avant cette journée, accède à la 11e place avec six points, à hauteur de Troyes, 7e grâce à une meilleure différence de buts. L'équipe de l'Yonne a réussi à surmonter le handicap de l'absence de trois joueurs, testés positifs au Covid-19 ces derniers jours et placés à l'isolement: Birama Touré, Ousoumane Camara et Gauthier Hein.