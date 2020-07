LIGUE 2 - C'est désormais officiel, Bahreïn a racheté 20% des parts du Paris FC. Alors que son budget devrait passer de 14,5 à 19 millions d'euros en 2020-2021, le deuxième club de la capitale vise l'accession en L1 dans les trois prochaines années.

Après avoir frôlé la L1 en 2019, le Paris FC vise l'accession dans les trois prochaines années. La raison de cette ambition annoncée ? Le Bahreïn, dont l'arrivée était annoncée depuis plusieurs semaines, a racheté 20% des parts du deuxième club de la capitale, pour une transaction estimée à 5 millions d'euros. L'actuel président parisien Pierre Ferracci conserve 77 % du capital. Les 3 % restant sont détenus par des plus petits actionnaires. Ainsi, le budget du 17e de L2 passerait de 14,5 à 19 millions d'euros en 2020-2021. Soit un montant plutôt élevé pour un pensionnaire de l'antichambre de l'élite.

Ligue 2 Toulouse et Dunkerque lanceront la saison de L2 le 22 août 24/07/2020 À 15:27

L'opération s'est accélérée lorsque le président du Paris FC a rencontré, début mars, Nasser ben Hamed Al Khalifa, l'un des fils du roi du Bahreïn, qui racheté le club de D3 espagnole Cordoba pour 3 millions d'euros en décembre dernier. Par ailleurs, le PFC officialise l'arrivée de Jean-Marc Nobilo au poste de directeur du centre de formation. L'éclosion des jeunes, l'entraîneur de 60 ans, champion de L2 en 2008 avec Le Havre, connaît puisqu'il a entraîné l'équipe B du club Ciel et Marine, réputée pour sortir des jeunes pépites, au milieu des années 2000.

"L'ambition sportive de l'équipe première masculine est d'accéder à la Ligue 1 dans les trois prochaines années, et de hisser son équipe féminine le plus haut possible dans le championnat de D1 Féminines, indique le PFC dans un communiqué. Le centre de formation, avec son agrément obtenu en 2018, étoffera ses moyens et favorisera son développement. Le tour de table du Paris FC s'élargira dans les prochains mois à un nouvel investisseur étranger et à des dirigeants d'entreprises franciliennes désireux d'accompagner le projet du 2e club parisien. Le contrôle du club continuera à s'appuyer sur un socle majoritaire régional et national." Désormais renforcé, Paris FC veut aussi compter sur ses jeunes pour devenir enfin le second club de la capitale en L1.

Play Icon WATCH Le débordement de Mbappé, l'opportunisme de Neymar : L'ouverture du score du PSG 00:00:56

Ligue 2 "Nous aurons le budget le plus important de L2" : Le TFC vise (déjà) la remontée 22/07/2020 À 13:55