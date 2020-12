Face à Dunkerque, les Grenoblois ont ouvert le score en fin de première période après une combinaison originale sur corner conclue par Willy Semedo (43e, 1-0). En deuxième période, Djitté a doublé la mise de loin (51e, 2-0) après une bonne percée du latéral Jordy Gaspar. Nestor (71e, 3-0) et Anani Jr. dans le temps additionnel (90+1, 4-0) ont scellé la victoire. A Charléty, les Parisiens ont couru après le score toute la recontre à cause d'un but encaissé dès l'entame sur un coup franc téléguidé de Rémy Boissier en pleine lucarne (1-0, 4e). Malgré leur manque de réalisme (7 tirs cadrés sur 23 tentés), les Parisiens ont égalisé en fin de match grâce au pied gauche d'Ali Abdi (1-1, 88e).

C'était un peu la soirée des matches nuls (cinq au total), car Amiens et Chambly (1-1), mais aussi Guingamp et Valenciennes (1-1) se sont quittés dos à dos, tout comme Nancy et Auxerre (2-2). Mais en plus de Grenoble, il y a quand même eu deux autres équipes victorieuses: Niort contre l'AC Ajaccio (2-0) et surtout Toulouse à Châteauroux (3-0), ce qui permet au Téfécé (4e, 26 pts) de se rapprocher du Top 3.