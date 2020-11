Guingamp, largement dominé, a arraché sur sa pelouse du Roudourou un match nul miraculeux (2-2) face à l'AC Ajaccio grâce à un but de Palun dans le temps additionnel, lundi soir en conclusion de la 11e journée de Ligue 2. Ce partage des points ne profite ni à l'un ni à l'autre des deux clubs, puisque l'EAG et l'ACA demeurent respectivement 13e et 17e du classement.