"Birama Touré, isolé dès mercredi 16/09 suite à des symptômes, a été testé positif au test Covid. Le milieu de terrain auxerrois se rétablit et se porte bien. Le protocole habituel de tests mis en place pour l’effectif professionnel a révélé deux autres cas, tous deux asymptomatiques. Ils concernent Gauthier Hein et Ousoumane Camara, isolés pour leur part depuis samedi", peut-on lire dans le communiqué. "Conformément au protocole mis en place par les autorités sanitaires et les instances du football, ces trois joueurs respecteront chacun une période d’isolement de sept jours et ne seront par conséquent pas disponibles pour la réception de l’ESTAC ce soir", conclut l'AJA.