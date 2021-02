Les joueurs d'Omar Daf, globalement dominateurs, sont rentrés au vestiaire avec ce court avantage, même si le Valenciennois Gaëtan Robail a trouvé la barre transversale à la 45e minute sur une frappe en dehors de la surface. En deuxième période, l'attaquant Adama Niane, rentré deux minutes plus tôt, a inscrit le second but sochalien à la 76e minute. Sochaux enregistre ainsi un deuxième succès consécutif et se relance après avoir glané seulement une victoire en cinq matches de championnat en janvier.