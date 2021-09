Dans le premier derby corse depuis 2014, Bastia s'est imposé samedi contre Ajaccio (2-0) au stade Furiani lors de la 10e journée de L2, et s'est extirpé de la zone de la relégation. Vainqueurs de leur premier match à domicile depuis le début de la saison, les Bastiais, promus cette saison, remontent à la 16e place, deux points devant le premier relégable, Amiens (8 points). Quant aux Ajacciens (19 points), défaits pour la première fois de la saison, ils manquent l'occasion de revenir à une longueur du leader Toulouse (23 points), hôte de Caen lundi soir (20h45), et se retrouvent à la 4e place, à une unité du podium.

Après une première période sans relief, les Bastiais ont fait la différence dans les vingt premières minutes de la seconde période, grâce au pénalty de l'attaquant bastiais Benjamin Santelli, auteur de son quatrième but de la saison, (49e) et de l'ailier gauche Karim Schur (63e). Un soulagement pour les hommes de Cyril Jeunechamp, nouvel entraîneur intérimaire du Sporting, après le départ de Mathieu Chabert, annoncé en milieu de semaine. Car les Bastiais n'avaient plus gagné en championnat depuis le 18 août, à Quevilly-Rouen (2-1).

Pourtant, les quarante-cinq premières minutes avaient été entachées de nombreux gestes illicites, à l'image du tacle appuyé de l'attaquant ajaccien Gaëtan Courtet, sanctionné d'un carton jaune (34e) et du latéral droit Gédéon Kalulu, lui aussi averti (42e). Ce choc insulaire s'est déroulé sans supporters ajacciens, interdits de déplacement par la préfecture de Haute-Corse, qui a invoqué des "antagonismes entre supporters".

