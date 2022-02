Toulouse, leader de Ligue 2, a enchaîné samedi un deuxième succès consécutif à Valenciennes (3-1) alors que ses poursuivants ont connu diverses fortunes lors de la 24e journée de Ligue 2. Ainsi, le Paris FC a écrasé Quevilly (3-0), Ajaccio a chuté sur sa pelouse contre Guingamp (1-0) et Sochaux a renversé Grenoble (3-1). Les Violets (1er, 48 pts) conservent leur place au sommet du classement, avec un point d'avance sur le Paris FC (2e, 47 pts).

Ad

Toulouse plus que jamais meilleure attaque de Ligue 2

Ligue 2 Toulouse reprend sa marche en avant 05/02/2022 À 17:16

Les Toulousains n'auront tremblé que 20 minutes sur la pelouse du Hainaut, entre la réduction de l'écart de Bonnet pour le VAFC (57e) pour le 2-1, avant le but du break de Rouault (83e), lui aussi d'une tête imparable, alors que les Toulousains avaient logiquement pris la mesure de leurs adversaires grâce à une première tête de Rouault (10e), qui s'est offert un doublé, puis un plat du pied de Ratao (54e).

Le Paris FC, qui reste désormais sur 12 matches consécutifs sans défaite en L2, a confirmé son succès lundi face à Ajaccio (2-0) en écartant 3-0 Quevilly-Rouen (15e, 28 pts) grâce à Gueye (7e), Guilavogui (41e) et Boutaib (58e), et prend trois points d'avance sur Sochaux. Les Lionceaux (3e, 44 pts), en infériorité numérique, ont pris la mesure de Grenoble (19e, 22 pts) dans les derniers instants grâce à Mauricio (87e) sur penalty et Kitala (90+1e), et montent sur le podium, alors que Auxerre (5e, 39 pts) a laissé échapper des points précieux (1-1) à domicile face à Nancy (20e, 17 pts).

Le grand perdant de la soirée est Ajaccio (4e, 42 pts) qui enchaîne une quatrième recontre sans succès, surpris par Guingamp et une frappe enroulée de Livolant (66e). Le carton de la soirée (4-0) a été réussi par Caen (12e, 29 pts) face à Nîmes (8e, 32 pts), grâce à Da Costa (9e), Mendy (18e, 45+4e) et Abdi (56e). La dernière recontre mettra aux prises lundi Le Havre (6e, 35 pts)) et Bastia (17e, 25 pts), éliminé jeudi en quarts de la Coupe de France par le FC Nantes (2-0).

Coupe de France Versailles frappe fort à Toulouse, Amiens file aussi en quarts 29/01/2022 À 17:11