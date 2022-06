Après une parenthèse d'un an en tant que directeur du football, Frédéric Antonetti est redevenu entraîneur des Grenats en octobre 2020 et avait encore deux ans de contrat devant lui. Pour succéder au technicien de 60 ans, trois noms circuleraient pour le remplacer : Emilio Ferrera (entraîneur de la réserve de La Gantoise), Jean-Louis Garcia (ex-Angers, Troyes et actuellement libre) et Patrice Garande ( qui vient de quitter ses fonctions à Dijon ).