Difficile retour à la compétition et surtout à la réalité pour les Stéphanois. Les Verts de Laurent Batlles jouaient leur premier match de Ligue 2 ce samedi face à Dijon et se sont inclinés sur le score de 2-1. Un score qui ne reflète pas vraiment les lacunes dont ont fait preuve les Stéphanois. Le secteur défensif a posé problème et c'est peu de dire que le score aurait dû être bien plus lourd sans le manque d’efficacité des Dijonnais.

Les principales faiblesses sont venues de ce flanc droit, qui a fait preuve de trop de fébrilité, à l’image d'Anthony Briançon et d'Yvann Maçon. C’est d’ailleurs de là que sont venus les deux buts. Ajoutez à cela des gestes techniques insensés : une talonnade ratée de Mickaël Nadé juste devant Etienne Green, reprise dans la foulée par Mickaël Le Bihan, et vous obtenez une noyade collective en direct.

La reprise a été tout aussi chaude pour les Stéphanois, qui, probablement grâce à une intervention divine, n’ont pas encaissé deux buts supplémentaires de Walid Nassi et Le Bihan (50e). Des buts qu’il paraissait impossible de rater et qui ont montré à quel point cette défense à 3 des Verts manquait de solidité et pouvait être aspirée facilement.

Je fais comme je peux avec les moyens que j'ai

Au micro de beInSports, Laurent Batlles a tiré un constat sévère : “La première mi-temps a été complètement ratée à tous les niveaux. (...) On aurait pu prendre beaucoup plus de buts. (...) On n’a pas été assez cohérent dans le jeu. (...) On a perdu trop de ballons, on a perdu trop de duels.”

La faute aussi à un système, le 3-5-2, que les joueurs n’ont visiblement pas encore complètement pris en main, où les efforts sont beaucoup plus importants : “On sait que c’est un système où il faut tout le temps le ballon, il faut avoir la la maîtrise technique, et aujourd’hui on a perdu trop de ballons et de duels”, a-t-il concédé.

Il ajoutait en conférence de presse : “La défense à trois, elle ne peut être performante que si tout le monde est performant. Aujourd'hui je fais comme je peux avec les moyens que j'ai, il faut défendre à onze, aujourd'hui on n'a pas défendu.”

Le coach français attend encore beaucoup du mercato : des joueurs doivent arriver à tous les postes. Et alors que les Verts vont enchaîner quatre matches à huis clos en raison des débordements de la fin de saison dernière, ils auront d’abord un adversaire à surmonter : eux-mêmes.

