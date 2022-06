Ad

"Dans l’exercice de ses fonctions, Mathieu aura la responsabilité directe de tous les aspects de notre programme, couvrant la section pro masculine, la section féminine et le centre de formation", précise le club normand, 8e de Ligue en 2021-22, dans un communiqué. A ses côtés, Mohamed El Kharraze sera chargé du recrutement. Dans le même temps, Jean-Michel Roussier, ancien président de l'OM (1995-1999) et de Nancy (2018-2020), directeur éditorial de l'éphémère chaîne Téléfoot, devient le nouveau président du club.

Vincent Volpe, l'actionnaire du HAC, a fustigé les "résultats sportifs insuffisants" depuis son arrivée au capital en 2015, malgré des investissements dans les infrastructures et le centre de formation. "Ces résultats sont le reflet de l'absence d'un système de gestion fiable et cohérent, a estimé Vincent Volpe. Plus précisément, notre processus de recrutement, malgré les sommes importantes investies, s'est avéré fondamentalement inefficace". (Avec AFP)

