Le match insipide de son équipe samedi soir face à Pau (0-0) lui a été fatal. Lundi, Amiens a confirmé l'information que beIN SPORTS avait dévoilée en milieu d'après-midi : Luka Elsner n'est plus l'entraîneur du club picard, seulement quinzième de Ligue 2 après cinq journées de championnat. S'il a remporté le premier match de la saison 2020-2021 face à Nancy (1-0) au Stade de la Licorne, l'ASC n'a plus connu le goût de la victoire depuis un mois. Un premier bilan trop maigre pour un club qui vise la remontée immédiate. Dès mardi, Romain Poyet et Oswald Tanchot vont assurer l'interim.