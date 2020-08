LIGUE DES CHAMPIONS FEMININE - Le PSG a battu Arsenal (2-1) samedi au stade d'Anoeta de Saint-Sébastien pour rejoindre Lyon en demi-finale. Malgré leur domination, les joueuses de la capitale n'ont fait sauter le verrou anglais qu'en fin de rencontre, par Signe Bruun (77e).

Le PSG retrouvera bien Lyon en demi-finale de la Ligue des champions. Les Parisiennes, bien que supérieures aux Gunners, ont lutté pour finalement s’imposer grâce à un but de Signe Bruun (2-1, 77e). Mais l’absence de la VAR avant la finale pour la version féminine a bien failli contrarier les espoirs parisiens. Car, sur son but égalisateur (1-1, 39e), Bethany Mead était légèrement hors-jeu alors que Marie-Antoinette Katoto avait validé le très bon début de match des vice-championnes de France (1-0, 15e).

Car, dès les premières minutes de ce quart de finale, la domination des Parisiennes était totale. Les joueuses d’Olivier Echouafni avaient la possession du ballon et se montraient dangereuses à chaque incursion dans le camp adverse. Et, sur un corner frappé par Nadia Nadim depuis le côté droit, Marie-Antoinette Katoto a surgi au premier poteau pour tromper Manuela Zinsberger d’une belle reprise de volée (1-0, 15e). À partir de ce moment-là, les Françaises ont reculé et laissé le ballon aux Anglaises. Ces dernières en ont alors parfaitement profité pour revenir à hauteur.

Une demi-finale française

Kim Little et Bethany Mead, qui furent à l’origine de la majorité des actions des Gunners, furent à la passe et à la conclusion du but. Sauf que Mead, qui a superbement trompé Christiane Endler d’une frappe enroulée du gauche, était hors-jeu au moment de la passe de sa capitaine (1-1, 39e). Sans la VAR, qui ne sera à disposition des arbitres que pour la finale, le but a bien été validé. La fin de la première période a été à l’avantage des joueuses de Joseph Montemurro alors que les Parisiennes ont repris leur domination après la pause.

Avec 22 tirs tentés contre 4 pour les Anglaises, les attaquantes parisiennes ont manqué de réalisme à l’image de ce face-à-face manqué par Kadidiatou Diani (74e) dont la frappe du droit à ras de terre a ensuite frôlé le poteau de Zinsberger (82e). C’est en revanche elle qui a été à l’origine du deuxième but de son équipe en récupérant le ballon dans les pieds de Katie McCabe. Le centre de Katoto a alors été repris par Signe Bruun, tout juste entré en jeu, à bout portant de l’extérieur du pied droit (2-1, 77e). Ce but de la Danoise qualifie donc le PSG pour une demi-finale de la Ligue des champions 100% française contre… Lyon.

