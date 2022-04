Honnête et franche dans ses réponses. La saison du Paris SG féminin, marqué par les remous postérieurs à l'affaire Kheira Hamraoui, "n'a pas été évidente", a reconnu vendredi la capitaine Grace Geyoro, mais les joueuses ont "réussi à se souder" avant la demi-finale retour de C1 contre Lyon samedi (21h00).

"Malgré tout ce qui s'est passé, on a réussi à se souder, que ce soit dans les moments difficiles ou dans certaines rencontres où ça n'était pas évident. On est aller puiser cette force et c'est ce qui fait qu'on est là aujourd'hui", a lancé la milieu de terrain parisienne en conférence de presse.

La semaine parisienne a été agitée, après une altercation à l'entraînement samedi dernier avant le match aller perdu 3-2 à Lyon, puis la mise en retrait pour quelques jours de Kheira Hamraoui, impliquée dans l'incident et absente pour la double confrontation contre l'OL. "Toutes les joueuses le disent, on a vécu une année qui n'était pas évidente. On est restées fortes dans nos têtes et concentrées sur nos objectifs", a repris Geyoro à la veille de la demi-finale retour au Parc des princes.

Kheira Hamraoui a joué toute la rencontre avec le PSG Crédit: Getty Images

Hamraoui dans toutes les têtes

L'absence de Hamraoui, dont l'agression en novembre en présence de sa coéquipière Aminata Diallo continue de secouer le vestiaire, modifie les plans de l'entraîneur Didier Ollé-Nicolle, mais celui-ci n'a pas souhaité en faire un sujet majeur à la veille de la rencontre. "Dans toutes les équipes, il manque un joueur ou une joueuse dans un moment-clé. C'est comme ça, il faut trouver une solution", a-t-il dit à la presse, insistant sur "la cohérence des prestations" de l'équipe. Ollé-Nicolle est également revenu sur l'état d'esprit de l'ailière Sandy Baltimore, impliquée samedi dans l'altercation, avant de prolonger son contrat avec le PSG.

"Sandy s'est trouvée indirectement au coeur d'une histoire qui arrive souvent dans le foot, un accrochage d'entraînement, elle n'avait jamais été confrontée à cela. Cela l'a certainement choquée et elle n'a pas fait la prestation qu'elle était capable de faire à Lyon", a-t-il assuré. "Mais elle a de l'avenir et c'est pour ça qu'il est très important qu'elle ait signé a ce moment-là. Toutes ces ondes positives sont intéressantes pour elle et pour l'équipe".

