Les affiches entre Lyon et le Paris SG, adversaires dimanche (17h00) en demi-finale aller de la Ligue des champions féminine, ont débouché ces cinq dernières années sur des sommets souvent serrés, spectaculaires et parfois aux résultats imprévisibles.

Victoires de l'Olympique lyonnais

24 avril 2016 à Lyon, demi-finale aller de Ligue des champions (7-0)

Devant une affluence record de 22.050 spectateurs, les Lyonnaises croquent 7-0 une équipe du PSG dépassée et malchanceuse. La première période est un calvaire pour les visiteuses, lessivées par des doublés d'Eugénie Le Sommer et Ada Hegerberg, notamment (5-0 à la pause). "J'ai honte", se lamente l'entraîneur parisien Farid Benstiti.

1er juin 2017 à Cardiff, finale de Ligue des champions (0-0 a.p., 7-6 t.a.b.)

La finale s'étire jusqu'à une séance de tirs au but interminable, où Eugénie Le Sommer et Grace Geyoro échouent. Place aux gardiennes: Katarzyna Kiedrzynek manque le cadre mais pas Sarah Bouhaddi qui offre aux Lyonnaises un quatrième titre européen. "Ça devient de plus en plus serré", résume la capitaine lyonnaise Wendie Renard.

Les Lyonnaises soulèvent leur quatrième Ligue des champions. Crédit: Getty Images

9 août 2020 à Auxerre, finale de Coupe de France (0-0, 4-3 t.a.b.)

La finale se dispute sous une pluie continuelle. L'orage provoque même une panne de courant et une interruption d'un quart d'heure. Bouhaddi se distingue encore aux tirs au but en stoppant celui de Lea Khelifi, après une tentative ratée par la gardienne parisienne Christiane Endler.

26 août 2020 à Bilbao, demi-finale de Ligue des champions (1-0)

Le PSG tient tête à l'OL jusqu'à la 65e minute et un coup de tête de Renard, survenu juste après l'exclusion de Geyoro.

14 novembre 2021 à Lyon, phase aller du Championnat de France (6-1)

Le PSG, secoué après l'agression de sa milieu Kheira Hamraoui, coule à pic en moins d'une demi-heure, avec deux buts encaissés et une joueuse exclue (Ashley Lawrence). "Il y a beaucoup de déception pour ce vestiaire qui a morflé. Le public n'a pas vu un grand match et c'est incroyable que les instances n'aient pas vu que le groupe était dans la détresse", réagit l'entraîneur du PSG Didier Ollé-Nicolle.

Ada Hegerberg et les Lyonnaises disputeront les demi-finales de la Ligue des champions Crédit: Getty Images

Victoires du Paris SG

31 mai 2018 à Strasbourg, finale de Coupe de France (1-0)

Marie-Antoinette Katoto régale avec un coup du sombrero puis une frappe du gauche devant Pauline Peyraud-Magnin, alignée à la place de Bouhaddi, blessée. Après la mi-temps, la finale est interrompue en raison de violents orages. Elle reprend après une heure et quart de pause. L'OL, privé d'un but en toute fin de match, annonce un recours, avant de renoncer.

20 novembre 2020 à Paris, phase aller du Championnat de France (1-0)

Les Parisiennes remportent leur premier choc contre l'OL en D1 depuis décembre 2016, au Parc des princes devant les caméras de Canal+. Katoto met le PSG sur orbite après 11 minutes de jeu. "A l'intérieur du vestiaire on savait qu'on pouvait les battre. On l'a dit souvent avant, même si on tombait face à elles", note la capitaine Irene Paredes, sacrée championne de France cinq mois après (0-0 au retour, le 30 mai 2021 à Lyon).

Irene Paredes, à la lutte avec Ada Hegerberg, lors de la rencontre OL-PSG Crédit: Getty Images

18 avril 2021 à Lyon, quart de finale retour de Ligue des champions (2-1)

Battues 1-0 à l'aller, les Parisiennes créent la surprise au retour à Lyon, avec un but de Geyoro et un "csc" de Renard (qui avait raté un penalty à l'aller). Les quintuples tenantes du titre sont au tapis, après 31 matches sans défaite sur la scène européenne. L'entraîneur Jean-Luc Vasseur est remplacé par Sonia Bompastor et le club termine la saison sans aucun titre, une première depuis 2006.

28 janvier 2022 à Saint-Germain-en-Laye, 8e de finale de Coupe de France (3-0)

Le PSG, mis K.-0. deux mois et demi plus tôt en D1, renvoie l'OL dans les cordes avec une victoire historique: jamais le club de la capitale n'avait infligé trois buts aux Lyonnaises dans le même match.

