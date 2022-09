Le PSG sera opposé aux Suédoises de BK Häcken en barrages de la Ligue des champions, selon le tirage au sort effectué jeudi à Nyon au siège de l'UEFA. Les rencontres sont prévues les 20 ou 21 septembre (aller) et les 28 ou 29 septembre (retour).

Ad

Finalistes en 2015 et 2017 et demi-finalistes la saison dernière, les Parisiennes, têtes de séries, recevront à l'aller mais seront largement favorites pour tenter de se frayer un passage en phase de groupes (19-20 octobre, 21-22 décembre) où elles pourraient rejoindre Lyon, tenant du titre et champion de France, déjà qualifié en compagnie de Barcelone, finaliste en 2022, Chelsea et Wolfsburg.

Ligue des champions féminine L'antisèche : Comme des lionnes 21/05/2022 À 20:17

Ligue des champions féminine L'OL est de nouveau sur le toit de l'Europe 21/05/2022 À 19:02