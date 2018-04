Cristiano Ronaldo : "Sûrement le plus beau but de ma carrière"

"Je courais après depuis longtemps". Ces mots sont signés Cristiano Ronaldo, juste après sa bicyclette mémorable face à la Juventus Turin, la première de sa si longue et riche carrière. En 2006, le Portugais avait déjà tenté et réussi un geste similaire face à l'Azerbaïdjan, avec sa sélection, mais ce but lui avait été injustement refusé par l'arbitre. En septembre dernier, face aux Îles Féroé, le Portugais avait aussi marqué un but acrobatique, mais il s'agissait plus d'un ciseau que d'un retourné.

Cette fois, sa chilena comme disent les hispanophones, lui a bien été accordée, et un soir de quart de finale de Ligue des champions qui plus est, face au grand Buffon. De quoi avoir le sourire et des étoiles plein les yeux à l'heure de décrire son "oeuvre d'art" au micro de Real Madrid TV : "C'est un but spectaculaire, probablement le plus beau de ma carrière", a concédé l'homme aux 649 buts depuis le début de sa carrière professionnelle.

" Les applaudissements des Turinois ? C'est la première fois que je vis cela "

"Je suis montré très haut. C'est un but qui va rester dans les mémoires et c'est sûrement mon plus beau", a-t-il ajouté, avant de remercier les supporters de la Juventus Turin pour leurs applaudissements après son golazo : "Ce fut l'un des plus beaux moments de la soirée. Voir un stade comme celui de la Juve t'applaudir, c'est quelque chose de top. Je suis très heureux et très ému aussi car c'est un club que j'ai toujours aimé depuis petit. Je remercie tous les supporters de la Juve qui m'ont applaudi. Grazie."

Au micro de l'UEFA, le Portugais a d'ailleurs confié qu'il n'avait jamais vécu pareille ovation sur la pelouse d'un rival : "C'est la première fois que je vis cela dans ma carrière. Je suis très heureux". Cristiano Ronaldo est aussi devenu mardi soir le premier joueur de l'histoire de la Ligue des champions à marquer lors de dix matches consécutifs dans la reine des compétitions de club. Une soirée qu'il n'oubliera pas, assurément.