Antoine Griezmann : "Oui, je suis à la même table que Messi et Ronaldo"

La course au Ballon d'Or est officiellement lancée. Et cocorico, elle pourrait être remportée cette année par un Français. Kylian Mbappé, Raphaël Varane ou Antoine Griezmann : voilà les trois noms en lice côté tricolore. Face à eux, un joueur, notamment : Luka Modric. Sans oublier, bien évidemment, les deux hommes qui tiennent le trophée depuis une décennie, Lionel Messi et Cristiano Ronaldo. En attendant de savoir qui sera le grand vainqueur du prestigieux trophée, chacun milite pour sa cause. Dans un entretien accordé à AS, Antoine Griezmann, lui, ne cache pas que tout ça "est dans un coin de sa tête".

"Le Ballon d'Or ? C'est une récompense prestigieuse, avec beaucoup d'histoire. Je le garde dans un coin de ma tête, j'ai trois mois pour tout donner et voir ce qu'il se passe", explique ainsi l'international français au quotidien madrilène. Interrogé également sur les finalistes du trophée FIFA The Best, où aucun joueur français ne figure, Griezmann s'est montré plutôt déçu.

"C'est le prix de la FIFA et c'est dommage qu'il n'y ait aucun champion du monde nommé", se désole l'attaquant madrilène. "Nous avons fait une excellente Coupe du monde et toute l'équipe méritait un prix : Mbappé, Varane, Kanté, même si on a peu parlé de lui, il a fait un grand Mondial, ou moi-même. Mais c'est comme ça", confie-t-il, fataliste.

Griezmann et la table de Messi et Ronaldo...

Ballon d'Or ou non, Antoine Griezmann fait désormais partie des meilleurs joueurs du monde. Une certitude dont est conscient "Grizou", lui qui n'hésite d'ailleurs pas à s'inviter à la table occupée, jusqu'à maintenant, par Cristiano Ronaldo et Lionel Messi. "Si je suis à la même table ? Oui, je crois que oui", répond le champion du monde à AS. "Et je sais que d'autres joueurs vont y venir, à coup sûr, poursuit-il. Ce qui est sur la table, ce sont des images que j'ai, et je profite de cette table. Mais je sais aussi que je peux faire mieux. Je veux m'améliorer, gagner et continuer comme ça."

"Il existe différentes façons de voir le football. Il est clair que je suis un joueur différent de Cristiano, Messi, Neymar ou Mbappé", rajoute Griezmann, expliquant être "au plus haut" mais qu'il peut toujours "s'améliorer". "Je cherche toujours à être le plus complet possible. Je ne vais pas mettre cinquante buts, mais je cherche à aider offensivement et à travailler pour l'équipe", conclut-il. Des propos qui devraient ravir Diego Siemone, son entraîneur à l'Atlético de Madrid.