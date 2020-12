C'est toujours le même refrain. Et le PSG commence à le connaître par coeur bien malgré lui. Une nouvelle fois, le club de la capitale va retrouver le FC Barcelone sur son chemin en Ligue des champions. Et cette fois, ce sera en huitièmes de finale, comme dévoilé par le tirage au sort effectué ce lundi midi au siège de l'UEFA. Les coéquipiers de Neymar et Kylian Mbappé, premiers de leur poule, se déplaceront au Camp Nou lors du match aller (16, 17, 23 ou 24 février 2021) avant le retour au Parc des Princes (9, 10, 16 ou 17 mars 2021).

Ligue des champions Les pronos de la semaine : l’Atlético va faire le boulot 09/12/2020 À 06:00

Quatre ans après la remontada...

Voilà donc qui promet des retrouvailles pimentées avec Lionel Messi et compagnie, quatre ans après la "remontada" subie en 2017. Les hommes d'Unai Emery avaient alors sombré (6-1) au Camp Nou en huitièmes de finale retour après s'être imposé à l'aller (4-0). Une humiliation historique qui avait marqué les esprits. Cette fois, le PSG aura l'occasion de prendre sa revanche.

Le PSG doit-il sacrifier Mbappé pour accueillir Messi la saison prochaine ?

Actuel 8e de Liga, le Barça connaît une saison bien tourmentée. La semaine passée, la Juve était venue s'imposer au Camp Nou (0-3) pour venir chiper la première place du groupe aux Blaugrana. Sorti sur civière dimanche soir face à l'OL, Neymar espère être rétabli d'ici le match aller, lui qui recroisera son ancien club et ses ex-coéquipiers, dont notamment son ami Messi. Oui, l'heure des retrouvailles a sonné.

Du côté des autres affiches des 8es de finale, le Real Madrid devra se méfier de l'Atalanta Bergame de Gasperini. L'Atlético Madrid affrontera Chelsea, alors que le Bayern Munich a hérité de la Lazio Rome. La Juventus Turin, elle, devra se défaire du FC Porto pour disputer les quarts de finale.

Les affiches des huitièmes de finale

FC Barcelone – PSG

Borussia Mönchengladbach – Manchester City

Lazio Rome – Bayern Munich

Atlético Madrid - Chelsea

Leipzig – Liverpool

FC Porto – Juventus Turin

FC Séville – Dortmund

Atalanta Bergame - Real Madrid

Match aller au Camp Nou le 10 février pour Barça / PSG : le calendrier complet des 8es

16 février : FC Barcelone – PSG et Leipzig - Liverpool

17 février : FC Porto - Juventus Turin et FC Séville - Dortmund

23 février : Atlético Madrid - Chelsea et Lazio Rome - Bayern Munich

24 février : Mönchengladbach - Manchester City et Atalanta Bergame - Real Madrid

9 mars : Juventus Turin - FC Porto et Dortmund - FC Séville

10 mars : PSG - FC Barcelone et Liverpool - Leipzig

16 mars : Manchester City - Mönchengladbach et Real Madrid - Atalanta Bergame

17 mars : Chelsea - Atlético Madrid et Bayern Munich - Lazio Rome

Ligue des champions Les pronos de la semaine : le PSG puni par Cavani, Rennes s’accroche, le Barça enchaîne 01/12/2020 À 06:56