Le coup sûr : la Juve solide au Camp Nou

C’est une Juve revancharde qui débarque à Barcelone mardi, pour affronter le seul adversaire qui l’a battue cette saison. La première place du groupe est aussi en jeu entre les deux équipes, déjà qualifiées pour la suite de la compétition. A l’aller, la Vieille Dame s’était inclinée à la surprise générale devant un Barça déjà en crise (0-2). Depuis, la situation ne s’est pas vraiment améliorée pour les Blaugrana. Car après trois succès convaincants, ils ont rechuté à Cadix le week-end dernier (2-1), enregistrant au passage leur quatrième défaite en Liga. A l’image d’un Messi à côté de ses pompes en ce début de saison et d’une défense aux abois dès que le niveau s’élève, le Barça n’y arrive pas. Et ce ne sont pas les absences de Piqué, Dembélé, Fati ou Sergi Roberto pour ce choc qui vont l’aider à sortir la tête de l’eau…

Ligue des champions Les pronos de la semaine : le PSG puni par Cavani, Rennes s’accroche, le Barça enchaîne 01/12/2020 À 06:56

La Juve n’a plus perdu depuis ce match aller contre le Barça et vient d'enchaîner huit rencontres sans défaite, toutes compétitions confondues. Il lui faudrait toutefois s’imposer par trois buts d’écart pour chiper la première place du groupe aux Blaugrana, qui ont remporté tous leurs matchs en Ligue des champions pour l’instant. Malgré la petite forme du Barça et la présence de Cristiano Ronaldo, absent à l’aller pour cause de coronavirus, cela semble compliqué, tout comme il est difficile d’imaginer la Juve s’incliner une deuxième fois contre ce Barça malade. Pour nous, les Bianconeri repartiront du Camp Nou avec au moins le nul, ou un succès qui plongerait un peu plus leur adversaire dans la crise.

Notre pari - La Juventus Turin bat le FC Barcelone ou match nul @1,54

Cristiano Ronaldo (Juventus) Crédit: Getty Images

Le coup à tenter : l’Atlético fait le boulot

L’Atlético Madrid connaît une première partie de saison paradoxale. En Liga, les Colchoneros, actuels leaders, sont impressionnants, avec huit victoires en dix matchs (pour deux nuls) et seulement deux petits buts encaissés. Mais en Ligue des champions, ils vont jouer leur qualification pour les huitièmes de finale sur la pelouse de Salzbourg, qui ne compte que deux petits points de retard sur eux. Il faut dire que les joueurs de Diego Simeone ont concédé trois nuls en cinq rencontres, dont deux contre le Lokomotiv Moscou, en plus d’une sévère défaite contre le Bayern Munich, leur seul revers cette saison pour l’instant (4-0).

A l’aller, les Espagnols avaient eu toutes les peines du monde à se défaire des Autrichiens (3-2) et avaient dû attendre la 85ème minute pour faire la différence, par l’inévitable Joao Felix (déjà huit buts cette saison). Vainqueur de seulement deux de ses sept derniers matchs toutes compétitions confondues, Salzbourg est loin d’avoir le niveau de Leipzig, autre club de la galaxie Red Bull. Les Autrichiens n’ont pas encore gagné à domicile cette saison en Ligue des champions (un nul, une défaite) et nous pensons que l’Atlético ne devrait pas se faire piéger par cet adversaire. Pour nous, les Colchoneros vont faire le boulot et s’imposer en Autriche pour assurer leur qualification, même si un nul leur suffirait ici.

Diego Simeone, Crédit: Getty Images

Le gros coup : Neymar guide le PSG

Le PSG s’est facilité la vie en allant s’imposer à Manchester lors de la dernière journée de Ligue des champions (1-3). Un nul suffirait à Paris devant l’Istanbul Basaksehir pour se qualifier pour la suite de la compétition. Mais un succès, le troisième de suite après ceux à Old Trafford et à Montpellier samedi dernier en L1 (1-3), ne ferait pas de mal pour la confiance de Parisiens qui soufflent le chaud et le froid ces dernières semaines. Pour cela, ils pourront compter sur un Neymar en forme et frais physiquement après avoir été ménagé le week-end dernier en championnat.

Le Brésilien a été le grand artisan du succès parisien à Manchester avec un doublé, une semaine après avoir déjà marqué le seul but du match contre Leipzig, sur penalty. Buteur à six reprises cette saison, toutes compétitions confondues, il retrouve un adversaire contre qui il n’avait pas brillé à l’aller, mais que Paris avait dominé sans trop trembler (0-2). Incapables de gagner depuis cinq matchs toutes compétitions confondues et déjà éliminés avant ce match, les Turcs ne viendront pas en victimes expiatoires, mais nous semblent trop limités pour inquiéter Paris, surtout si Neymar évolue au même niveau qu’il y a une semaine. Pour nous, le Brésilien devrait répondre présent pour ce match et ce ne serait pas étonnant de le voir à nouveau ouvrir le score ici.

Pour parier, n’hésitez pas à vous créer un compte sur Winamax. C’est simple et rapide ! Si vous perdez votre premier pari, notre partenaire Winamax le rembourse en cash (pour les nouveaux clients et jusqu’à 100 euros). Libre à vous de rejouer plus tard, ou de récupérer ce remboursement sans condition sur votre compte bancaire.

Ligue des champions Les pronos de la semaine : l’OM sauve l’honneur 23/11/2020 À 17:19