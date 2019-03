Après PSG-MU (1-3) - Marquinhos : "C'est le moment de manger la merde"

De notre envoyé spécial au Parc des Princes,

Il y a des moments difficiles dans une carrière. Et il y a fort à parier que cette soirée au Parc des Princes restera comme une cicatrice pour Marquinhos. Le défenseur brésilien n'est pas celui qu'il faut forcément pointer du doigt après cette sortie de route incompréhensible face à Manchester United. Et il a surtout eu le mérite de se présenter devant la presse. Il a même été le seul joueur du PSG à accepter ce difficile exercice après une telle soirée. Et il a assumé comme d'habitude. Avec des mots forts. "C'est inadmissible de faire le match qu'on a fait ici", a lancé l'ancien de la Roma.

Tête baissée, regard sombre et voix basse, le défenseur parisien, aligné encore une fois au milieu pour ce huitième de finale retour, avait le cœur lourd devant les micros. "On comprend la douleur des supporters", avoue-t-il avant de s'excuser : "On est désolé pour eux. On est dégouté de cette soirée." Le résultat le plombe. Et la physionomie du match l'agace. "On avait la possession. Manchester est venu pour défendre et attendre nos erreurs. Et ils ont su en profiter." Paris s'est en effet puni tout seul. Notamment sur deux grossières erreurs individuelles.

Marquinhos ne veut cependant pointer personne du doigt. Mais il a en travers de la gorge ces sorties de routes répétitives en huitièmes de finales. Pour la troisième fois de rang, Paris ne fera pas partie du Top 8 européen. Ca, il le supporte pas. "Encore une fois, on se fait sortir au même moment de la saison, peste-t-il. Après le match à Manchester, on se disait que ce n'est pas le moment de laisser l'opportunité passer. Il fallait aller le chercher sur le terrain. Et aujourd'hui..."

Touché par ces échecs successifs, il ne veut pas en rajouter. "Ce n'est pas le moment de trop parler. Si on parle trop, cela peut partir dans le sens que l'on ne veut pas. Comme on dit au Brésil, c'est le moment de manger la merde", explique-t-il tout en avouant qu'il y avait de la colère dans le vestiaire. Et s'il avoue "croire toujours au projet parisien" et estime avoir vu "des évolutions positives" cette saison, il demande une remise en question : "Il faut qu'on se parle comme des hommes pour voir ce qu'on peut faire de mieux pour changer ça." Un discours fort. Indispensable.