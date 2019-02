"Aujourd’hui, l’OL ne fait plus du tout peur" : vu d’Espagne, ce sera une formalité pour le Barça

Quelle a été la réaction au moment du tirage au sort du côté du Barça ? Les Catalans se méfient-ils de de l’OL ?

Angel Perez (Mundo Deportivo) : Le tirage a été très bien reçu ici car cela permettait au Barça d’éviter des équipes plus compliquées comme Liverpool ou Manchester United au tirage. Sur le papier, c’est un bon tirage.

Adrian Garcia (Eurosport Espagne) : Ça a été un soulagement et une joie d’avoir tiré l’OL car c’est un adversaire facile pour le Barça. Même si, évidemment, l’élimination face à la Roma est encore dans toutes les têtes. Personne n’a encore trouvé d’explications crédibles à cette déroute. Mais la priorité absolue du Barça cette saison, c’est la C1. Et avec le retour au Camp Nou...

Jordi Batalla (Mundo Deportivo) : Oui, sur le papier, c’est un très bon tirage. Mais, après visionnage de l’OL, il y a un légère inquiétude qui est née, notamment avec les attaquants rapides que possèdent l’équipe.

Quelle image l’OL a-t-il désormais en Espagne ? Il y a 10, 15 ans, Lyon était craint. Est-ce toujours le cas ?

Helena Condis (Cadena Cope) : On ne connaît pas grand-chose de l’OL pour être sincère. On ne suit plus beaucoup la Ligue 1 ici et ceux qui sont plus les plus suivis sont le PSG, évidemment, ou Monaco. Donc c’est un peu l’inconnu. La dernière fois qu’on a réellement entendu parler d’eux ici, c’est avec le transfert de Umtiti.

Angel Perez : Ici, il n’y a pas de débat : Lyon est clairement inférieur au Barça avec des joueurs très jeunes, sans grande expérience en C1.

Adrian Garcia : Lyon n’est plus aussi connu en Espagne qu’il y a quelques années quand il était l’une des meilleures équipes d’Europe et qu’il affrontait le Real ou même le Barça. En Espagne, on a parlé de l’OL avec Mariano Diaz mais aussi, plus récemment, avec Ferland Mendy qui est sur les tablettes du Barça. Mais rien à voir avec l’époque où il y avait Juninho, Abidal, Govou etc. L’OL ne fait absolument plus peur.

Jordi Batalla : Je pense que l’OL était bien plus respecté il y a quelques années que maintenant. Surtout avec l’arrivée du PSG qui prend beaucoup plus de place que Lyon.

Vidéo - Le Parc OL espère à son tour vibrer : notre Top 5 des soirées européennes à Gerland 02:04

La victoire face au Manchester City de Pep Guardiola a-t-elle remis l’OL sur le devant de la scène ?

Jordi Batalla : Oui, la victoire a surpris d’autant qu’on surveille quand même beaucoup ici ce que fait Guardiola. Après, en regardant le match, on se rend compte que Lyon a su utiliser ses armes à la

perfection pour livrer le match parfait. Je pense que c’est une équipe qui peut mettre la pression à la grande majorité des équipes, sa victoire récente face au PSG l’a prouvée.

Angel Perez : Après, elle ne fut pas si commentée que cela. Elle a surpris étant donné le rapport de force mais sans faire les gros titres non plus.

Adrian Garcia : A chaque fois que perd Guardiola, c’est une info ici. Mais c’est davantage via ce prisme que cela a été vu, plutôt que de l’exploit de l’OL. C’est pareil quand City perd en Premier League ou quand Monaco l’avait éliminé en huitième il y a deux ans : on parle plus de la défaite de Guardiola que de la victoire de ses adversaires.

Vidéo - Guardiola : "Les gens disent 'En France, il n'y a que le PSG' mais c'est faux" 00:38

Vu d’ici, le Barça ne semble pas aussi puissant qu’il y a quelques années. Pensez-vous qu’il y ait la place pour un exploit de l’OL ?

Angel Perez : Je ne crois qu’il y ait beaucoup d’options pour l’OL de s’en sortir. Le Barça a clairement identifié la C1 comme un objectif prioritaire cette saison. Il y a un Barça en mode C1 et un autre en mode Liga. Et Messi, évidemment, est ultra-motivé pour cette année en Ligue des champions.

Helena Condis : Entre les Clasicos successifs et les résultats en dent de scie, ce huitième arrive un peu comme un cheveux sur la soupe. Quand Messi n’est pas à 100%, tout le Barça le paie évidemment. Mais je crois que mardi, ça sera un autre Barça, combatif avec le couteau entre les dents.

Jordi Batalla : C’est vrai que le Barça ne traverse pas forcément sa meilleure période. Arthur sera absent et il était assez important récemment, d’autant qu’Arturo Vidal, qui devrait le remplacer, ne convainc pas réellement. Si Lyon arrive à presser la sortie de balle barcelonaise, ils peuvent embêter le Barça. Mais si Messi est inspiré… Game Over.