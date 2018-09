"Beaucoup de positif", "rien de catastrophique" : les Parisiens ne sont même pas déçus

On a connu Adrien Rabiot plus lucide que ce mardi à Anfield. Sur le terrain. Et à côté. Il y a sept mois, un autre soir de défaite, le milieu de terrain du PSG s'était emporté et avait déversé toute son amertume. Paris en avait pris trois à Madrid, en huitièmes de finale aller. L'enfant du club n'y était pas allé par quatre chemins : "C'est facile d'en mettre huit à Dijon mais c'est dans ces matches-là qu'il faut être décisif". Six mois plus tard, plus au nord de l'Europe, Rabiot s'est montré plus compatissant avec ses copains, après avoir coulé à Anfield face au vice-champion d'Europe liverpuldien (3-2).

" Il faut féliciter tout le monde "

Interrogé par nos confrères de RMC Sport, celui qui a dit non à Deschamps a plutôt aimé ce qu'il a vu de la part du PSG. "Il y a beaucoup de positif, a lancé Adrien Rabiot. On a été bon et il faut féliciter tout le monde, surtout les milieux qui n'ont pas l'habitude de jouer là." Adrien Rabiot n'attendait pas autre chose de Liverpool. "On connait l'intensité qu'ils mettent et on savait qu'on allait venir pour défendre", a-t-il ajouté. Bref, Paris savait tout. Mais Paris n'a pas fait grand-chose pour éviter ce qui a vite semblé inéluctable. A savoir : un zéro pointé.

Mbappé face à LiverpoolGetty Images

Thomas Meunier, qui lui a succédé au micro de RMC Sport, n'a pas dit autre chose. Mieux, l'international belge a aimé l'état d'esprit de ses coéquipiers. S'il a trouvé Paris "trop défensif", il a surtout apprécié l'orgueil des copains. "C'est dans ces moments difficiles qu'on a vu que le PSG avait le caractère et l'ambition pour revenir", a lancé le latéral droit, faisant référence au fait que Paris était revenu de 0-2 à 2-2. Bref, les Parisiens ont la défaite heureuse. Tant mieux pour eux.