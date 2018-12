Double bonheur pour l’OL : une qualification en 8e et plus de 50 millions d'euros dans les caisses

Voilà qui va permettre de mettre du beurre dans les épinards. En validant mercredi son billet pour les 8e de finale de la Ligue des champions, l’Olympique Lyonnais n’a pas seulement réussi une belle opération sportive en s’offrant, sept ans après, le droit de goûter à nouveau aux joies du Top 16 européen. Les Gones ont également soigné leurs comptes : l’OL s’est assuré un gain supplémentaire de près de 10 millions d’euros et a déjà virtuellement empoché 53 millions d’euros, hors droits télé s’il vous plaît, pour sa campagne européenne 2018-2019.

La reine des compétitions continentales est lucrative et Jean-Michel Aulas ne s’en plaindra pas. L’OL va, dans le détail, recevoir :

15,25 millions d’euros pour sa qualification en phase de groupes

7,2 millions d’euros pour ses résultats en groupe (2,7 millions d’euros pour sa victoire sur le terrain de Manchester City + 4,5 millions pour les cinq matches nuls qui ont suivi)

9,5 millions d’euros pour sa qualification pour les huitièmes de finale

21,05 millions de bonus versé par l’UEFA au regard de son historique ces dix dernières années sur la scène européenne

En attendant les droits télé

Cette manne n’est pas neutre pour un club dont le budget est estimé à 285 millions d’euros cette saison. Si l’aventure venait à continuer au-delà des huitièmes de finale, la récompense financière n’en serait que plus grande : 10,5M€ pour une qualification en quarts, 12M€ supplémentaires pour un billet dans le dernier carré et 15M€ en cas de finale. Soulever la coupe aux grandes oreilles offrirait 4M€ en plus.

L’OL n’est pas si loin de l’autre club français qualifié pour le tour suivant, le PSG. Premiers de leur groupe, les champions de France ont, eux, l’assurance d’empocher 61,24 millions d’euros à l’issue de la phase de poules. Une somme - bienvenue à l’heure du fair-play financier - qui n’a pas fini de grossir, pour les Franciliens comme pour les Rhodaniens. Il faudra ensuite se partager un autre butin, celui des droits télé. A titre d'exemple, Paris avait gagné près de 30 millions d'euros grâce à ces derniers lors de la saison 2016-2017. Qu’il fait bon de participer et de bien figurer en Ligue des champions.