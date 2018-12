Etoile Rouge - PSG : Ce rendez-vous, Mbappé ne doit pas le manquer

"Il y a eu des moments où je n'ai pas été déterminant." Ces mots prononcés lors de la cérémonie du Ballon d'Or en disent long sur l'ambition de Kylian Mbappé. Sur la recherche de l'excellence d'un gamin de 19 ans déjà au pied du podium de ce trophée. Sur sa lucidité, aussi. L'attaquant du PSG aurait pu le remporter dès cette année. Il marche sur la Ligue 1 après avoir été l'une des individualités fortes des Bleus champions du monde. Il avait des arguments pour remporter la récompense. Et Mbappé ne sait que trop bien ce qui lui a manqué pour soulever ce Ballon d'Or.

Il faut réussir beaucoup de choses pour gagner ce trophée. Il suffit aussi de peu de choses pour le perdre. Dans le cas de Mbappé, cela s'est joué sur six matches de Ligue des champions. Et deux en particulier. Les défaites face au Real Madrid (3-1, 1-2) en huitième de finale de l'édition précédente ont pesé lourd dans la balance. Les doubles confrontations de l'automne face à Liverpool (défaite 3-2 à l'aller, succès 2-1 au retour) et Naples (2-2, 1-1) ne lui ont pas permis de la rééquilibrer. Seulement un but, à Liverpool, et une passe décisive, à Naples, sur l'ensemble de ces six matches, cela ne correspond plus au rendement attendu pour le Français.

Mbappé face à LiverpoolGetty Images

Les chiffres ne disent jamais tout. Sans marquer ou donner une passe décisive, Mbappé a su avoir un impact sur l'attaque parisienne dans ces rendez-vous. Il a été à l'origine du but d'Adrien Rabiot à Madrid. Il a été impliqué sur ceux de Juan Bernat et de Neymar lors de la victoire contre Liverpool. Mais il s'était aussi rendu coupable d'une perte de balle lourde de conséquences à l'aller face aux Reds, puisqu'elle avait entraîné le but vainqueur de Roberto Firmino. Le bilan de Mbappé en Ligue des champions en 2018 n'est pas bon. Il n'est pas catastrophique non plus. Il est mitigé, et donc loin des attentes concernant le Français.

Il a poussé l'exigence à l'extrême

L'exigence peut paraître démesurée pour un joueur aussi jeune. Mais Mbappé l'a lui-même poussée à l'extrême. La Ligue des champions, c'est la scène sur laquelle il s'est révélé en 2017 avec l'AS Monaco avant d'exploser à la Coupe du monde 2018. Il avait marqué pour sa première titularisation dans cette compétition sur le terrain de Manchester City (5-3). Il avait encore marqué au retour (3-1), puis lors des deux matches face à Dortmund (2-3, 3-1) pour devenir le premier joueur à inscrire au moins un but lors de quatre rencontres consécutives en huitièmes et en quart de C1, avant de trouver encore les filets lors de la demi-finale retour face à la Juve (2-1).

Kylian Mbappé (Monaco) après son but contre Manchester CityAFP

C'est le paradoxe qui commence à coller à la peau de Mbappé au PSG. Même s'il avait brillé face au Bayern Munich (3-0, 3-1) en phase de poules la saison passée, le jeune prodige français n'est globalement jamais parvenu à reproduire les mêmes performances qu'avec l'ASM dans les grands rendez-vous du club de la capitale en Ligue des champions. Il lui reste à franchir ce pas. Une nouvelle occasion se présentera au champion du monde mardi soir à Belgrade. Cette fois, il ne doit pas la manquer.

Belgrade, forteresse imprenable

L'adversaire n'est pas du même calibre que le Real, Liverpool ou Naples. Mais l'enjeu est le même avec une qualification à aller chercher en Serbie. Paris devra marquer face à l'Etoile Rouge, sur un terrain où les Napolitains sont restés muets (0-0), et où les Reds se sont cassé les dents sans parvenir à marquer (2-0). Le club serbe n'est subi qu'un revers sur ses quinze derniers matches européens à domicile, alors que Paris n'a pas ramené la moindre victoire de ses quatre derniers déplacements en Ligue des champions. C'est un match capital dans un contexte difficile pour le PSG.

C'est aussi le rendez-vous idéal pour Mbappé. Celui qui doit lui permettre de boucler sur une bonne note cette partition européenne inachevée en 2018. Celui qui doit ouvrir la porte aux grands matches de Ligue des champions pour le PSG en 2019. Et donner ainsi une chance au jeune attaquant français d'être déterminant sur le type de rencontres où il n'a pas su pleinement exprimer son talent cette année. Sa quête de l'excellence passe par Belgrade. Et celle du Ballon d'Or est certainement sur le même chemin.