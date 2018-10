FC Barcelone : Ousmane Dembélé remplaçant face à l'Inter Milan malgré l'absence de Lionel Messi

Le milieu offensif brésilien Rafinha, passé par l'Inter Milan, a été titularisé mercredi par Barcelone pour affronter les Italiens en Ligue des champions, au détriment du Français Ousmane Dembélé, remplaçant au coup d'envoi alors qu'il était pressenti pour suppléer Lionel Messi (bras fracturé). Selon la composition d'équipe publiée par le club catalan, l'entraîneur Ernesto Valverde a opté pour remplacer Messi poste pour poste, le gaucher Rafinha étant susceptible d'évoluer sur l'aile droite de l'attaque, comme le quintuple Ballon d'Or.

Prêté la saison dernière à l'Inter, Rafinha a été associé en attaque à l'Uruguayen Luis Suarez, titulaire au lendemain de la naissance de son troisième enfant, et au Brésilien Philippe Coutinho, qui devrait occuper l'aile gauche. Au milieu, Valverde a reconduit le trio attendu avec Ivan Rakitic et le prometteur milieu brésilien Arthur aux côtés du capitaine Sergio Busquets, porteur du brassard en l'absence de Messi. Enfin, en défense, le Français Clément Lenglet est associé en charnière centrale à Gerard Piqué, avec Sergi Roberto et Jordi Alba sur les flancs.

Côté Inter, l'entraîneur Luciano Spalletti a aligné l'avant-centre Mauro Icardi, passé par le Barça dans les catégories de jeunes, avec le trio Candreva-Valero-Perisic en soutien.